كاميرات المراقبة تكشف جريمة قتل

2022/12/23 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أمنكشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، تفاصيل حادث قتل مواطن ورمي جثته في مستشفى بعقوبة العام.

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