أهم ما جاء في مباحثات السوداني وميلوني.. خمسة ملفات على الطاولة

2022/12/23 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني 5 ملفات مهمة، بينها ملف بيع النفط لإيطاليا.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مباحثات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري".وأكد السوداني بحسب البيان "تطلع العراق لتفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي".من جهتها أكدت رئيسة وزارء إيطاليا جورجيا ميلوني أن "العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار المنطقة واستقرارها"، موضحةً أن "زيارتنا الرسمية للعراق تمثل بداية لعلاقات متميزة تربط الشعبين العراقي والإيطالي".

وفي وقت سابق من اليوم، ثمن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، فيما اكد تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، عقب وصولها العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة في زيارة رسمية"، مبيناً أن "المباحثات اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري".

وثمن السوداني بحسب البيان "الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكداً "تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن "العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها"، مشيرةً الى أن "زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي".

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