نيويورك تدخل حالة الطوارئ وتحذيرات من عواصف ثلجية ورياح عاتية

2022/12/23 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ في نيويورك بأكملها استعدادا للعاصفة الثلجية الهائلة التي من المتوقع أن تجتاح الشمال الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ في الساعة 6 صباح اليوم الجمعة في التوقيت المحلي، حيث من المتوقع أن تؤثر العاصفة "إليوت" على المنطقة.

وقالت هوشول في بيان: "أشجع سكان نيويورك الذين يفكرون في السفر لقضاء العطلات على القيام بذلك قبل يوم الجمعة أو بعد الأحد للبقاء في أمان".

هذا وتم إصدار تحذيرات من عواصف ثلجية، وفيضان ساحلي، ورياح عاتية، ستضرب جميع أنحاء نيويورك.

وتم بالفعل إلغاء أكثر من 5000 رحلة جوية.



وقال خبراء الأرصاد إن أجزاء من شمال ولاية نيويورك ستهشد تساقطا كثيفا للثلوج، بينما ستواجه المناطق القريبة من الساحل، أمطارا غزيرة.

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