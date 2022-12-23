2022/12/23 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع، سيرجي شويغو، على الخطوط الأمامية في أوكرانيا وهو يطمئن الجنود ويطالبهم بـ"البقاء هادئين" لأن "كل شيء على ما يرام".تقرير مراسل CNN ويل ريبلي ينقل لكم التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اهدأوا كل شي على ما يرام".. فيديو صادم لوزير الدفاع الروسي يطمئن جنودًا في الجبهة الأمامية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اهدأوا كل شي على ما يرام".. فيديو صادم لوزير الدفاع الروسي يطمئن جنودًا في الجبهة الأمامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).