وكالات روسية: موسكو قد تقلص إنتاج النفط ردا على سقف الأسعار

2022/12/23 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الإعلام الروسية، الجمعة، عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في أوائل العام 2023.

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