الأمم المتحدة: خطط بريطانيا لترحيل اللاجئين غير إنسانية

2022/12/23 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حث مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة البريطانية على إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرا من أن المخططات المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة غير إنسانية.وفي أول تعليق علني له على القضية منذ توليه منصبه قبل شهرين كمفوض لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، رفض تورك، وصف رئيس الوزراء […]

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