2022/12/23 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



شرطة البصرة تؤكد استعدادها وجاهزيتها لتأمين فعاليات خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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