وزير الصحة يعلن عبر (بغداد اليوم) افتتاح المستشفى التركي في البصرة

2022/12/23 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، عن بدء مرحلة الافتتاح الجزئي لمستشفى السياب (المستشفى التركي) قي محافظة البصرة.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم) إن "البصرة ليست بحاجه إلى كوادر صحية لتشغيل المستشفى، وسيتم من الان تنسيبهم ليكونوا جاهزين عند الافتتاح الرسمي للمستشفى وبطولة الخليج".

وأضاف أن "الافتتاح الكامل سيكون على شكل مراحل" مؤكدا أنه "سيكون جاهز بشكله الجزئي لبطولة كأس الخليج المقرر اقامتها مطلع شهر كانون الثاني في البصرة".

وبين الحسناوي ان "المستشفى ستكون بسعة اكثر من 400 سرير وفيه خدمات متطورة سيلمسها المواطن البصري".

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