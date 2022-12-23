اعتقال ضابط

2022/12/23 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطاحت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الجمعة، بمنتحل صفة ضابط في كركوك والقت القبض على تاجر مخدرات في الديوانية.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) انه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع بملاحقة العناصر المطلوبة والخارجة عن القانون وبالاعتماد على المعلومات الاستخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصلية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية من القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة (مقدم) في إحدى الأجهزة الأمنية".

واوضح ان "المتهم كان يقوم بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ مالية، مشيرا الى انه "جرت العملية في مركز مدينة كركوك بالتنسيق مع فوج مغاوير قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة - كركوك، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالة الى الجهات القضائية المختصة".

ونوه الى انه "في سياق منفصل القت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتعاون مع مكافحة الاجرام القبض على احد مروجي وتجار المخدرات وبالجرم المشهود في مركز مدينة الديوانية، اذ تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه واحالة الى القضاء".

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