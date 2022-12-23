بالصور:العتبة العباسية تطلق حملتها السنويّة لتنظيف مداخل كربلاء

2022/12/23 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للسنة الثالثة على التوالي استنفر قسم

الشؤون الخدمية في العتبة العباسية،

جهوده البشريّة والآلية لتنظيف مداخل

محافظة كربلاء المقدسة على ثلاثة محاور.

وقال معاون رئيس قسم الشؤون الخدمية

السيّد محمد حربي،

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