رئيس غرفة صناعة كربلاء يطالب الحكومة دعم شريحة الصناعيين وشمولهم بحصة بيع الدولار في المصارف

2022/12/23 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس غرفة صناعة كربلاء المهندس

كاظم الياسين الحكومة العراقية بشمول

شريحة الصناعيين بالحصة الشهرية لبيع

الدولار في المصارف

وقال الياسين بتصريح لوكالة نون

الخبرية لو كانت الحكومة جادة

بتخفيض

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