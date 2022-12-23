الموارد المائية تواجه شح المياه بخطتين

2022/12/23 | 12:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدينا خطة واسعة لإنشاء سدود صغيرة.

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