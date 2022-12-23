2022/12/23 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل جنوب سامراء المقدسة

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