2022/12/23 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يصدر حكما بالإعدام على ‘امير’ من داعش المركز الخبري الوطني.

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