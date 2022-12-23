تساقط للأمطار وانخفاض بالحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق خلال الأيام المقبلة

2022/12/23 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار وانخفاض الحرارة لعدة درجات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار رعدية ويتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية ويتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأضافت أن "طقس يوم الأحد سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة بعد الظهر في أقسامها الغربية كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ،ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأشارت إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وخاصة في اقسامها الغربية وتكون رعدية احياناً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابعت أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

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