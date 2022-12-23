"مقبرة سيارات" في السعودية تخلفها موجة سيول "عنيفة" صباح اليوم (فيديو)

2022/12/23 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دولي

تعرضت بعض مدن السعودية، اليوم الجمعة، الى سيول عنيفة ادت الى خسائر مادية جسيمة .

ويظهر فيديو تابعته (بغداد اليوم) السيول وهي تجرف عدد كبير من السيارات في احد احياء السعودية متسببة بخسائر كبيرة.

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