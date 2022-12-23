جمعية الصداقة الايطالية- العربية ترحب بزيارة ميلوني للعراق

2022/12/23 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- إيطاليا

ترحب جمعية الصداقة الايطالية العربية في العراق بزيارة رئيسة الوزراء الايطالية السيدة جورجيا ميلوني الى العراق وهذا يدل على عمق الصداقة بين ايطاليا والعراق.

حيث ان السيدة ميلوني افتتحت زيارتها للشرق الأوسط بالعراق وهي أول زيارة لها بعد توليها رئاسة الحكومة كما أن ايطاليا كانت سباقة بتقديم الدعم والأسناد للعراق في كافة المجالات وتعد من الدول التي تشترك مع العراق بالحضارة العريقة والمرموقة في العالم.

وفي صباح اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمية جرت صباح اليوم الجمعة".

وأضاف أنه "سيجري السوداني مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي".

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