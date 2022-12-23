تراث اهل البيت بحاجة الى تجديد اعلامي

2022/12/23 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

يقول الدكتور احمد الوائلي رحمه الله في

رحلتي الى الحج كنت اصلي فاقترب شخص

اسيوي او خليجي اعتقد ليسالني عن كيفية

صلاتي فقلت له صلاتي على مذهب الامام

جعفر الصادق عليه السلام فقال

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