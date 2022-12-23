نائب يدعو إلى منع الجماهير من حمل لافتات بعيدة عن كأس الخليج

2022/12/23 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عزيز شريف المياحي، وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، إلى منع الجماهير من حمل لافتات بعيدة عن كأس الخليج في البصرة.

وقال المياحي في بيان إن “جميع الاشقاء الخليجيين عموما والعراقيين خصوصا ينتظرون وقلوبهم يملأها الحنين انطلاق العرس الرياضي في بصرتنا الحبيبة في نسخة بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين و عنوانها الرائع (ديرتكم البصرة)، التي كانت وما زالت هي بيت لكل المحبين ولتكون هذه المناسبة بوابة الى عودة العراق لتنظيم المحافل الرياضية وإنهاء الحرمان الظالم لهذا البلد وشعبه الرائع في تنظيم أكبر البطولات الاقليمية وحتى العالمية”.

وبين ان “استثمار بطولة كاس الخليج لنقل رسالة الى الجميع بان العراق هو خيمة للجميع يحتضن أشقائه بكل محبة بعيدا عن الجزئيات البسيطة التي لم ولن تشوب هكذا محافل واعراس رياضية بيضاء هو الهدف الاسمى والتحدي الأكبر الذي نعتقد جازمين بان العراق وشعبه واتحاد كرة القدم وأهل البصرة الغيارى قادرين على تحقيقه باعلى درجات النجاح”.

وأضاف “ما نتمناه في هذا اليوم بان يبتعد البعض من السياسيين وخصوصا من المحسوبين على مجلس النواب عن التصريحات السياسية او المواقف المتشنجة التي تريد خدش جمالية الحدث الرياضي وأن يكون هنالك موقف عراقي موحد في دعم نجاح البطولة دون تغريدات وبيانات ومواقف سياسية او طائفية او عبارات مدسوسة هدفها تحقيق اجندات مشبوهة لن تخدم العراق بشيء”.

ودعا المياحي وزير الرياضة والشباب ورئيس اتحاد الكرة الى “وضع إجراءات لدخول المشجعين الى الملاعب تمنع فيها حمل اي شعارات او لافتات بعيدة عن الحدث الرياضي وان تقتصر على رفع أعلام الدول المشاركة في هذا المحفل الرياضي ليكن عرسا عراقيا خليجيا خالصا بعيدا عن اي شوائب قد تؤثر لا سامح الله سلبا على عودة العراق الى واجهة تنظيم البطولات الرياضية الكبرى وليكن لنا في توحد الشعب والحكومة القطرية لإنجاح كأس العالم خير مثال”.

وأتم حديثه بالقول “نقولها بصدر رحب ديرتكم البصرة بل نقولها بثقة أكبر كل العراق خيمتكم و ديرتكم”.

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