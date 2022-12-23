2022/12/23 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 8 دقائق

نائب يدعو إلى منع الجماهير من حمل لافتات بعيدة عن كأس الخليج

منذ 27 دقيقة

السوداني: نأمل مجيء المزيد من الشركات الإيطالية المتخصصة إلى العراق

منذ ساعتين

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية

منذ ساعتين

رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا

منذ 3 ساعات

السوداني: العراق يتطلع إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا

منذ 14 ساعة

برلماني كردي يكشف هدف “التراجع” عن ارسال 400 مليار دينار للاقليم

منذ 14 ساعة

“فكرة سياسية جديدة” للإطاحة بالفاسدين ومنعهم من “الافلات” في العراق

منذ 15 ساعة

ما أسباب الخلافات بين الديمقراطي والوطني الكردستاني؟

منذ 15 ساعة

السوداني وعبد الله يبحثان سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

منذ 16 ساعة

العمل النيابية: قانون الضمان سيشمل 4 ملايين عامل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلوني: إيطاليا كانت دائماً في الخط الأول لإسناد العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلوني: إيطاليا كانت دائماً في الخط الأول لإسناد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).