2022/12/23 | 13:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر مجلس القضاء الأعلى، حكماً بالإعدام بحق المجرم المسؤول عن قتل...

ظهرت المقالة القضاء يحكم على داعشي بالإعدام..



متهم بمجزرة سبايكر وقتل 600 عراقي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يحكم على داعشي بالإعدام.. متهم بمجزرة سبايكر وقتل 600 عراقي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يحكم على داعشي بالإعدام.. متهم بمجزرة سبايكر وقتل 600 عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).