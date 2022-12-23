الكمارك تضبط 18 شاحنة مخالفة لشروط الاستيراد في المنطقة الشمالية

2022/12/23 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط 18 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك المنطقة الشمالية.

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