وزير التعليم يحمّل إدارة الجامعات مسؤولية الإساءة لسمعة الحرم الجامعي (وثيقة)

2022/12/23 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، ادارة الجامعات مسؤولية الإساءة لسمعة الحرم الجامعي.

وجاء في وثيقة صادرة من الوزارة موجهة الى الجامعات الحكومية والاهلية كافة تلقتها (بغداد اليوم) " نؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن هذه الوزارة الخاصة باحترام القيم والتقاليد الاكاديمية وسمعة الحرم الجامعي ومكانته العلمية وخصوصا في حفلات التخرج ، وبخلاف ذلك يتحمل رئيس الجامعة وعميد الكلية الكليات المسؤولية عن أي مخالفة تسيء الى سمعة الحرم الجامعي".

ونتشر مقطع فيديو لحفل طلابي راقص في كلية اهلية ببغداد اثار انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي..

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