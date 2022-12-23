2022/12/23 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح مختبر الرقابة الدوائية لفحص الادوية المستوردة من قبل الحكومة والشركات الاهلية في البصرة لتسهيل عملية الاستيراد.

وذكر البدر في تصريح لـ (بغداد اليوم) ان " وزير الصحة صالح الحسناوي وصل امس على راس وفد من الوزارة لمتابعة الواقع الصحي في المحافظة وكذلك الخدمات الصحية التي يجب ان تقدم بالتزامن مع بطولة خليجي 25 ، مشيرا الى ان " الزيارة تضمن الاطلاع على نسبة انجاز المستشفى التركي في البصرة الذي سيفتتح جزئيا وسيكون ضمن خطة بطولة كأس الخليج".

واكمل ان "مختبر الرقابة الدوائية سيكون في البصرة وهو الثاني بعد بغداد، وسيسهل عملية فحص العينات العشوائية، وسيقلل الوقت المستغرق سابقا حيث كانت ترسل الى بغداد لفحصها ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تواكب مراحل افتتاح ثاني أكبر مختبر للرقابة الدوائية في العراق (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تواكب مراحل افتتاح ثاني أكبر مختبر للرقابة الدوائية في العراق (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).