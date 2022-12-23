بعد مطالبات كويتية.. ما العلامة الحدودية 162 بين العراق والكويت؟

2022/12/23 | 14:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال قمة بغداد الإقليمية التي انعقدت مؤخرًا في الأردن، طالب رئيس الوزراء الكويتي في كلمته إغلاق الملفات العالقة مع العراق، لا سيما ترسيم الحدود بعد العلامة 162؛ حتى ينطلق البلدان نحو آفاق جديدة.

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