2022/12/23 | 14:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تجلب أكياس الشاي أي فائدة للجسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تناوله على الاقل بعد 40 دقيقة.. ما ضرر تناول الشاي بعد الأكل مباشرة؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تناوله على الاقل بعد 40 دقيقة.. ما ضرر تناول الشاي بعد الأكل مباشرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).