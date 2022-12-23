مرور كربلاء تقوم بحملة لفرض هيبة القانون بالمحافظة وتطالب برفدها بكوادر بشرية

2022/12/23 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مديرية المرور في محافظة كربلاء

بحملة لفرض هيبة القانون تستهدف شتى

انواع المركبات والدراجات النارية دون

تمييز

وقال مدير مرور محافظة كربلاء العميد

الحقوقي هيثم عبد الأمير في تصريح

لوكالة نون الخبر

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