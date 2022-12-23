2022/12/23 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4Q47kCVI81I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختفاء عراقي بظروف غامضة و نجم يقترح تعليق هؤلاء بالرافعات في شوارع بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اختفاء عراقي بظروف غامضة و نجم يقترح تعليق هؤلاء بالرافعات في شوارع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).