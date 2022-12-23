لأول مرة منذ 300 يوم.. بوتين يستخدم عبارة

2022/12/23 | 14:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة "حرب" للإشارة إلى الصراع في أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها علنًا عن وصفه المصمم بعناية لغزو موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" بعد 10 أشهر من بدايته.تشرح المتعاونة مع CNN، جيل داويرتي، الأهمية وراء ذلك.

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