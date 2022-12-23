المالية تعلن استئناف دوام دائرة الموازنة ليومي الجمعة والسبت

2022/12/23 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، استئناف دوام دائرة الموازنة ليومي الجمعة والسبت.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان "كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة في الوزارة باشرت العمل ليومي الجمعة والسبت لإستكمال الإجراءات الخاصة بعمليات تدقيق وتثبيت شريحة المحاضرين في وزارة التربية لكافة المحافظات المشمولة والوزارات الاخرى الواردة معاملاتهم لغاية تاريخ اليوم" .

وتابع ان " القرار جاء بناءً على مخرجات الإجتماع المنعقد في مكتب رئيس الوزراء ، بين وزارتي المالية والتعليم العالي ومجلس الخدمة الإتحادي ، انهت الوزارة كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التعديل على التعيينات ، وبإمكان مجلس الخدمةالإتحادي إطلاق الإستمارة الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها ".

واضاف "وبشأن البرنامج الوزاري ، تواصل وزارة المالية جهود تدقيق البرنامج ليتسنى ادراجه ضمن موازنة العام 2023 ، المتضمن الأرتقاء بآليات إدارة المال العام ومستوى الخدمات المقدمة من خلال تحديث التشريعات المالية وتطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال المالية العامة ".

يذكر ان بغداد وعدد من المحافظات شهدت تظاهرات ومسيرات حاشدة وغاضبة للمحاضرين والاداريين للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية واستكمال إجراءات صرف وتخصيص مبالغ رواتبهم من قبل وزارة المالية .

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