مذ صدح صوت الرصاص في ليل الهامدين.. الأطواق المتعددة تحيط بـ

2022/12/23 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن استراتيجية الأطواق المتعددة دخلت حيز التنفيذ الفعلي لحماية اهالي قرية البو بالي بديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إنه "بعد الهجوم المسلح على قرية البو بالي، والذي راح ضحيتها 12 مدنيا بين شهيد وجريح، تم الإقرار بتطبيق استراتيجية الاطواق الامنية المتعددة لحماية الاهالي من أي خروقات اخرى واعطاء رسائل طمأنة".

وأضاف أن" الاستراتيجية دخلت حيز التنفيذ في البو بالي في الوقت الحالي بعد مرور 3 أيام على بدء نشر القوات ونقاط المرابطة".

وأكد المصدر أن "القرية حاليا محصنة من قبل قوة مشتركة بادارة مباشرة من قبل عمليات ديالى مع تفعيل الجهد الاستخباري لتعقب مرتكبي الهجوم الإرهابي".

وفي وقت سابق، كشفت برقية امنية رسمية، أن هجوم ديالى الذي راح ضحيته 8 أشخاص، هو "عشائري وليس إرهابيا".

وجاء في البرقية التي اطلعت عليها (بغداد اليوم) أن "مسلحين مجهولي الهوية قاموا بالتعرض على قرية البو بالي في قضاء الخالص التحويلة وجرى الرد عليهم من أهالي المنطقة".

وأشارت إلى أن "عدد الشهداء 8 وهم كل من: "غازي فيصل محمد حسين الدليمي، وعباس سلام جاسم عطية الدليمي، وحميد فيصل محمد حسين الدليمي، وعلي مهدي جاسم عطية الدليمي، ووسام ستار جبار علوان الدليمي"، وامير اسماعيل رجب الدليمي، وعقيل اسماعيل رجب الدليمي، وعلي حسين جبار الدليمي".

ولفتت إلى أن الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى الخالص العام هم كل من "مهند طه ياس، وعلي مناور محسن، وأكرم مشرف وسام".

ونبهت البرقية على أن "الانباء الاولية الواردة من القواطع العسكرية الحادث جنائي (عشائري) ليس من قبل تنظيم داعـش"، مشيرة إلى أن "قطعات الجيش الجيش والشرطة تنتشر حاليا في المكان".

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