2022/12/23 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة إرهابية استهدفت "سيطرة" أمنية في محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مجموعة إرهابية استهدفت "سيطرة" أمنية في كركوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مجموعة إرهابية استهدفت "سيطرة" أمنية في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).