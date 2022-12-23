بعد ستِ ساعات.. الأمن الوطني يلقي القبض على المجموعة التي استهدفت سيطرة (55) في محافظة كركوك ليلة أمس

2022/12/23 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في

محافظة كركوك من إلقاء القبض على

المجموعة التي قامت باستهداف سيطرة

الـ(55) الواقعة في منطقة كوباني - قرب

الطريق الحولي.

ونقل بيان لجهاز الامن الوطني حصلت

وكالة نون عل

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