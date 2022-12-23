بيوت سيف عباس

2022/12/23 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

انتهيت قبل مدة من قراءة المذكرات التي

كتبها ابن الروائي الشهير ماركيز

رودريغو غارثيا وصدرت بعنوان "في وداع

غابو ومرسيدس" حيث يعترف لنا الابن بأنه

بدأ كتابة هذه المذكرات منذ

سنوات، وكان

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