شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيسة وزراء إيطاليا

2022/12/23 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SRvEMtf08q0

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