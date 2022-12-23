2022/12/23 | 15:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، شمول المواطنين غير الموطنة رواتبهم على المصرف...

ظهرت المقالة مصرف الرافدين يقرر شمول جميع المواطنين ببيع الدولار أولاً على المسلة.

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