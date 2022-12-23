هل نحن في زمن التسويات ؟

2022/12/23 | 15:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يبدو أن سيناريو التسوية له باع طويل بمعالجة الثغرات والتجاوزات المالية...

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