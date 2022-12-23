لبنان ينتظر مبادرة ماكرون رقم 2

2022/12/23 | 15:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو جليًّا أنّ فرنسا والقوى الإقليميّة التي تشاركها الاهتمام بلبنان قد انتهت من "هندسة" الحل لمشكلة الشغور السلطوي الشامل الذي يمر به لبنان، وتتحضر لمرحلة التنفيذ.

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