خليجي 25.. الجهود والجاهزيّة

2022/12/23 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

أؤمِنُ بالعملِ الجماعي، بل أكاد أجزم

أن أكون من بين أولئك الداعمين للمشاركة

في إدارة العمل تخطيطاً وتنفيذاً،

شريطة توزيع المهام لإنجاز القيمة

الفعليّة للمشاريع والأعمال، شريطة أن

تت

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