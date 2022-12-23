إنت براغماتي ياوله ؟!!

2022/12/23 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

ظلت البراغماتية ولا تزال تعبيراً

صادقاً عن الفلسفة الأميركية، بل أن

البعض يربط بينها وبين السياسة

الأميركية، حتى يقال إن البراغمانية

كانت ولا تزال تعبر عن نظرة طبقة محددة

إلى العالم، و

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