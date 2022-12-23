هكذا اخبرتنا صورة ماكرون

2022/12/23 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

ما يميّزنا عن سائر شعوب العالم، أننا

بلد لا نحبّ المفاجآت، وإذا فوجئنا،

بأمر غريب مثل، براءة رافع العيساوي

نطلق على هذه المفاجأة "كذبة نيسان"،

والحمد لله أجهضت المفاجأة وأخبرنا

القضاء

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