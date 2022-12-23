صراع مناصب الحكومات المحلية.. مصدر يكشف حقيقة إعفاء مسؤول

2022/12/23 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الجمعة، حقيقة اعفاء النائب الفني لمحافظ ديالى بشار البياتي من منصبه بأوامر مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.

وقال المصدر، إن "الانباء التي تتحدث عن صدور أوامر مباشرة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعفاء النائب الفني لمحافظ ديالى بشار البياتي من منصبه غير دقيقة ولم يصل أي قرار حيال البياتي".

وأضاف أن "الحقيقة تكمن في وجود قوى سياسية متعددة تطالب بتطبيق الامر الديواني بإلغاء جميع قرارات حكومة تصريف الاعمال في عهد الكاظمي ومن ضمنها تعيين بشار البياتي بمنصب النائب الفني ".

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (بغداد اليوم)، أن "البياتي لايزال في منصبه رسميا ولم يحسم الامر حتى الان سواء في تطبيق قرار الاعفاء امتثالا للأمر الديواني او إعادة تكليفه"، مشيراً الى أنه "ربما سيحسم الأسبوع المقبل من خلال توافق سياسي في بغداد بالدرجة الأولى خاصة مع وجود ضغوط وحراك قوي لإبقائه في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة".

يذكر ان صراع الحكومات المحلية نشب بين القوى السياسية مع عزم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على اجراء تغييرات واسعة في المحافظين ونوابهم ومسؤولي الحكومات المحلية، الامر الذي دفع السوداني الى التوجه نحو اصدار استمارة تقييم اداء المحافظين عبر التفاق مع مجلس النواب ونواب المحافظات ، في الوقت نفسه لا يزال النقاش محتدم وعدم الوصول الى اتفاق على اجراء انتخابات مجالس المحافظات التي تضفي الشرعية على عمل المحافظين وتكون بمثابة الجهة الرقابية والتشريعية.

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