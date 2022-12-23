هيئة المنافذ تعلن ضبط 19 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

2022/12/23 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط 19 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في البصرة.

وذكر المتحدث الرسمي للهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود أدوات احتياطية للسيارات وأجهزة كهربائية وتجهيزات رياضية ومواد متنوعة اخرى تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون انجاز معاملاتها الكمركية".

واضاف أنه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر".

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