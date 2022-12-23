الرافدين يقرر شمول جميع المواطنين ببيع الدولار

2022/12/23 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن شمول المواطنين غير الموطنة رواتبهم على المصرف والراغبين بالسفر خارج العراق ببيع عملة الدولار.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف قرر شمول جميع المواطنين غير الموطنة رواتبهم في المصرف و الراغبين بالسفر خارج العراق الذين لا يحملون بطاقة ماستر كارد ببيع الدولار والحصول على مبلغ 10 الاف دولار".

وأضاف أنه "بأمكان المواطنين مراجعة احد فرعي المصرف في شارع فلسطين بجانب الرصافة، وفرع الحي العربي في جانب الكرخ في المنصور".

واوضح البيان أن "اجراءات الشمول ببيع الدولار تكون وبكل سهولة عن طريق اصدار بطاقة ماستر كارد للمواطن الراغب بشراء الدولار و مستصحبين معهم المستمسكات التالية وهي هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحده وجواز السفر اضافة الى بطاقة السكن ورقم موبايل فعال".

وأكد البيان أن "المصرف قرر ايضا فتح ابوابه في ايام العطل ليومي السبت والاحد الموافقين 25- 2022/12/24 لبيع الدولار".

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