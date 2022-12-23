تناولها ليس حكرًا على فصل الصيف.. إليك أفضل حلوى لعيد الميلاد

2022/12/23 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتبادر إلى ذهنك بعض أنواع الحلوى التقليدية خلال موسم عيد الميلاد، مثل فطائر اليقطين والبطاطا الحلوة..لكن، هناك حلوى واحدة فقط تُعتبر مثالية لهذا الوقت من العام.

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