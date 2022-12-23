الصين تسجل مليون إصابة بكورونا يومياً

2022/12/23 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سببت الموجة الجديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19، في الصين قلقاً متزايداً بشأن انتشار متحورات جديدة محتملة، حيث يشير تقرير إلى أن البلاد ستشهد أكثر من مليون حالة إصابة يومياً.

ودعت إدارة الصحة الصينية السلطات الإقليمية إلى تحليل العينات بشكل منظم للفيروس والإبلاغ عن النتائج، لتحديد أي متغيرات جديدة، تتعلق بأحدث تفش.

وطلبت الإدارة من المسؤولين الإقليميين اختيار ثلاث مستشفيات، في كل من ثلاث مدن لجمع عينات لـ15 إصابة، 10 منها خطيرة وحصر جميع الوفيات أسبوعياً.

ومن المتوقع صدور النتائج في غضون أسبوع، بعد أن يحلل علماء العينات.



ويمكن للمسؤولين بعد ذلك مراقبة “الأعراض المحتملة وقدرات الانتقال وقابلية التسبب في المرض للمتغيرات الجديدة مع تغييرات بيولوجية محتملة”، في الوقت الحالي، طبقا لمدير معهد مكافحة الفيروسات بإدارة الصحة، شو وينبو، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وقللت بكين من حجم وخطورة التفشي الأخير، مما يسبب قلقاً في الخارج.

وأبلغت السلطات الصحية في الصين فقط عن بضعة آلاف من حالات الإصابة بكوفيد يومياً، بينما يشير تقرير لمعهد “إيرفينيتي” البحثي ومقره لندن إلى أنه ربما يكون هناك مليون حالة إصابة يومياً وأكثر من 5 آلاف حالة وفاة.

ومن المتوقع أن تصل ذروة التفشي في يناير (كانون الثاني)، ومارس (آذار) المقبلين، بتسجيل 3.7 مليون و4.2 مليون حالة يومياً، على التوالي.

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