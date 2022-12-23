خبراء: برج بيزا المائل “لم يعد مائلاً”‎‎

2022/12/23 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يزور آلاف السياح برج بيزا المائل في إيطاليا كل عام من أجل التقاط الصور الفكاهية التي تتناسب مع الميل الحاصل للبرج، إلا أن هذا الميل كان مصدر قلق للمهندسين والمؤرخين لعقود.

ولحسن الحظ، كشف استطلاع حديث أن برج بيزا المائل في إيطاليا يتحرك بثبات في وضع مستقيم بفضل أعمال الاستقرار، خلال السنوات الأخيرة.

وقام مشروع تثبيت مدته 11 عامًا بتخفيض انحراف البرج بمقدار 15 بوصة في عام 2001، وفي 21 عامًا منذ ذلك الحين، قام البرج بتقويم نفسه بمقدار 1.6 بوصة أخرى (4 سم).

البيانات الأخيرة جاءت نتيجة دراسة مولتها مؤسسة Opera Primaziale della Pisana (OPA) حيث أراد الخبراء معرفة ما إذا كانت توقعاتهم صحيحة.

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