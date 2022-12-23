2022/12/23 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين ، اليوم الجمعة ، شمول المواطنين الغير موطنة رواتبهم على المصرف والراغبين بالسفر خارج العراق ببيع عملة الدولار .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن شمول جميع المواطنين ببيع الدولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن شمول جميع المواطنين ببيع الدولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن شمول جميع المواطنين ببيع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).