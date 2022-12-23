2022/12/23 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الجمعة، استئناف دوام دائرتي الموازنة والمحاسبة ليومي الجمعة والسبت، لاستكمال إجراءات تدقيق وتثبيت شريحة المحاضرين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، استأنفت كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة في الوزارة العمل ليومي الجمعة والسبت، لاستكمال الإجراءات الخاصة بعمليات تدقيق وتثبيت شريحة المحاضرين في وزارة التربية لجميع المحافظات المشمولة والوزارات الأخرى الواردة معاملاتهم لغاية تاريخ اليوم".

وأضاف البيان، أنه "بناءً على مخرجات الاجتماع المنعقد في مكتب رئيس الوزراء، بين وزارتي المالية والتعليم العالي ومجلس الخدمة الاتحادي، أنهت الوزارة جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات التعديل على التعيينات، وبإمكان مجلس الخدمة الاتحادي إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها".

وتابع: "وبشأن البرنامج الوزاري، تواصل وزارة المالية جهود تدقيق البرنامج ليتسنى إدراجه ضمن موازنة العام 2023، المتضمن الارتقاء بآليات إدارة المال العام ومستوى الخدمات المقدمة من خلال تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المالية العامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: استئناف الدوام ليومي الجمعة والسبت لاستكمال إجراءات تثبيت المحاضرين ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: استئناف الدوام ليومي الجمعة والسبت لاستكمال إجراءات تثبيت المحاضرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).