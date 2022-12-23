الرافدين يقرر شمول جميع المواطنين ببيع الدولار

2022/12/23 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، شمول المواطنين غير الموطنة رواتبهم على المصرف والراغبين بالسفر خارج العراق ببيع عملة الدولار.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، أن "المصرف قرّر شمول جميع المواطنين غير الموطنة رواتبهم في المصرف والراغبين بالسفر خارج العراق الذين لا يحملون بطاقة ماستر كارد ببيع الدولار والحصول على مبلغ 10 آلاف دولار وبإمكانهم مراجعة أحد فرعي المصرف في شارع فلسطين بجانب الرصافة وفرع الحي العربي في جانب الكرخ في المنصور".

وأضاف البيان أن "إجراءات الشمول ببيع الدولار تكون وبكل سهولة عن طريق إصدار بطاقة ماستر كارد للمواطن الراغب بشراء الدولار ومستصحبين معهم المستمسكات التالية وهي هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة وجواز السفر، إضافة إلى بطاقة السكن ورقم موبايل فعال".

ولفت إلى أن "المصرف قرر أيضاً فتح أبوابه في أيام العطل ليومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 / 12/ 2022، لبيع الدولار".

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